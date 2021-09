Die Himmelsscheibe von Nebra steht in einer Glasvitrine.

Bremen. Wenn Matthias Maurer Ende Oktober als zwölfter deutscher Astronaut ins Weltall startet, wird an seinem Raumanzug ein Logo für seine Mission „Cosmic Kiss“ haften. Nun verriet der Saarländer, an was das Logo erinnert.

Der deutsche Esa-Astronaut Matthias Maurer (51), der in wenigen Wochen ins All starten soll, hat sich beim Logo für seine Weltraummission von der Himmelsscheibe von Nebra inspirieren lassen. „Wie die Himmelsscheibe von Nebra zeigt auch mein