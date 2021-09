Kultusminister Grant Hendrik Tonne in Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa/archivbild

Hannover. Auf das in Kürze startende Schuljahr Niedersachsens blickt heute Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bei einer Pressekonferenz in Hannover.

Am Donnerstag beginnt der Unterricht an den Schulen. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich die ersten sieben Tage jeweils täglich auf das Coronavirus testen. Es gebe keine konkreten Planungen, sie auch danach täglich zu testen, sagte To