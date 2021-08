Ein Schild weist den Weg zu einem Impfzentrum.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Ausstattung von acht niedersächsischen Impfzentren soll für den Fall einer möglichen Reaktivierung eingelagert werden.

So könnten diese nach kurzer Zeit wieder aufgebaut werden, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover. Alle 50 Impfzentren im Bundesland sollen zum 30. September schließen. Danach