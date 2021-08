Gestohlene Goldmünze aus Parma in Niedersachsen gefunden

Hannover. 600 antike griechische und römische Goldmünzen sind 2009 bei einem Einbruch im Archäologischen Nationalmuseum in Parma gestohlen worden.

Eine davon, ein Aureus, geprägt um 385 n. Chr. in Trier mit dem Konterfei von Kaiser Magnus Maximus, tauchte in einem niedersächsischen Auktionshaus wieder auf, wie das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege am Dienstag mitteilte. Ih