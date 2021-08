Ein Verkehrsschild mit dem Hinweis „Kindergarten“ steht vor einer Kindertagesstätte.

Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Wiesbaden. Bei der Ganztagsbetreuung von Kindern unter sechs Jahren liegt Niedersachsen im Vergleich der Bundesländer auf einem der hinteren Plätze.

Am niedrigsten waren die Quoten in Baden-Württemberg (18 Prozent) und Bayern (24 Prozent), gefolgt von Niedersachsen mit 26 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.Ostdeutschland hat demnach bei der Betreuung weiter d