Holt-Prozess in Osnabrück: Mit Einstecktuch und in Handschellen

Mit Einstecktuch und in Handschellen erschien Hendrik Holt am Dienstagmorgen vor dem Landgericht in Osnabrück.

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Auftakt im Holt-Prozess um den möglichen Megabetrug in der Windkraftbranche: Mehrere Stunden hat die Staatsanwaltschaft die Anklage vor dem Landgericht Osnabrück verlesen. Die Angeklagten schwiegen zunächst zu den Vorwürfen.

Am Dienstagmorgen stand Hendrik Holt wieder einmal dort, wo er in seiner Unternehmerlaufbahn häufiger stand: im Mittelpunkt. Das Einstecktuch in der linken Brusttasche des Jacketts, die Haare streng nach hinten gekämmt, erschien der früher