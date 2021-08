Wahlunterlagen in mehreren Städten fehlerhaft

Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl 2021 mit Stimmzettel und Stimmzettelumschlag liegen auf einem Tisch.

Sven Hoppe/dpa/Illustration

Winsen (Luhe). Im Landkreis Harburg ist ein Kandidatenname auf den Stimmzetteln zur Bundestagswahl größer gedruckt, in anderen Städten fehlt ein Feld zum Ankreuzen. Rund um Göttingen wurden Unterlagen zur Kommunalwahl an falsche Adressen geschickt - und in Braunschweig sogar doppelt.

Weil ein Kandidatenname größer gedruckt war als die anderen, verschickt der Landkreis Harburg die Stimmzettel zur Bundestagswahl am 26. September neu. Die bereits an die Bürgerinnen und Bürger für die Briefwahl ausgegebenen Stimmzettel seie