Schweine stehen in einem Stall.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Hannover. Angesichts eines schwierigen Marktes sieht Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) eine angespannte Lage für viele Schweinehaltungsbetriebe in Niedersachsen.

Die Ministerin plant für kommende Woche Montag Beratungen mit Verbänden, Schlachtbetrieben und dem Handel, wie das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Montag auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die „Welt am Sonntag“ darüber berichtet.