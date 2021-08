Ein Fußballspieler spielt den Ball.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg muss lange auf seinen Mittelfeldspieler Xaver Schlager verzichten.

Der Österreicher zog sich beim 1:0-Sieg der Niedersachsen gegen RB Leipzig am Sonntag eine „schwerwiegende Knieverletzung“ zu, wie der Fußball-Bundesligist am Montag bestätigte. Er soll an diesem Dienstag operiert werden.Der 23 Jahre alte