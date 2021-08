Eine Figur der blinden Justitia.

Emden. Bei einer nächtlichen Spritztour kollidieren zwei mit jungen Leuten voll besetzte Sportboote. Zwei Menschen kommen ums Leben. Ein Gutachten hält es für wahrscheinlich, dass eines der Boote zu schnell unterwegs war - es gibt aber auch noch offene Fragen.

Im Prozess um einen tödlichen Bootsunfall belastet das Gutachten eines Sachverständigen in Teilen den angeklagten überlebenden Bootsfahrer. Der Experte erläuterte vor dem zuständigen Schifffahrtsgericht in Emden am Montag die Unfallschäden