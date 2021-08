Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld.

Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Wernigerode. Nach tagelangem Regenwetter sind die Pegel der Gewässer im Harz deutlich angestiegen.

An der Ilse in Bühne-Hoppenstedt und in Mahndorf an der Holtemme sei am Montagabend wegen der hohen Stände die zweite von vier Alarmstufen ausgerufen worden, teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft mit. Der Daue