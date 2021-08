Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld.

Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Wernigerode. Nach tagelangem Regenwetter sind die Pegel der Gewässer im Harz deutlich angestiegen.

An der Holtemme in Wernigerode sowie an der Ilse in Ilsenburg und Bühne-Hoppenstedt sei am Montag wegen der hohen Stände die erste von vier Alarmstufen ausgerufen worden, teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft m