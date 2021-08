Dodi Lukebakio (r) kämpft um den Ball.

Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat Angreifer Dodi Lukebakio von Hertha BSC verpflichtet.

Der 23-Jährige wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zu den Niedersachsen, wie der VfL am Montag mitteilte. Lukebakio war im Sommer 2019 zu den Berlinern gekommen. In 62 Spielen in der Fußball-Bundesliga für Hertha BSC erzielte er 13 Tore. S