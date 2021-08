Zweiter Einbruch im Kreishaus in Meppen innerhalb von zehn Tagen

Die Polizei sucht Zeugen von zwei Einbrüchen in das Kreishaus in Meppen: Innerhalb von zehn Tagen sind dort bislang unbekannte Täter eingestiegen.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Meppen. Zum zweiten Mal innerhalb von eineinhalb Wochen sind am Wochenende Einbrecher in Büroräume des Kreishauses in Meppen eingedrungen.

„Sie hatten es in der Nacht zum Sonntag wahrscheinlich auf Wertgegenstände und Geld abgesehen“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Beute haben die bislang unbekannten Täter nicht gemacht. Dies erklärte eine Sprecherin des L