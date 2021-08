Teilnehmer des Duhner Wattrennens traben durch das Wattenmeer vor Cuxhaven.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Cuxhaven. Im vergangenen Jahr musste es in der Corona-Pandemie abgesagt werden, in diesem Jahr haben wieder bis zu 7000 Besucher das Duhner Wattrennen in Cuxhaven verfolgt.

Die Menschen hätten die Atmosphäre genossen und die Tatsache, nach monatelangen Einschränkungen mal wieder bei einer Veranstaltung zu sein, sagte der Sprecher der Organisatoren, Ralf Drossner, am Sonntag. „Es läuft sehr gut, sehr ruhig, se