Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Hannover. Wegen Verstößen gegen Corona-Vorschriften hat die Polizei in Hannover am Wochenende mehrere Anzeigen geschrieben.

Bei der Kontrolle eines Lokals in der Innenstadt am Samstag sahen die Beamten, dass an einer dortigen Corona-Teststation sämtliche erforderliche Schutzmaßnahmen missachtet wurden. Das Personal habe während der Testungen keine Mund-Nase-Bed