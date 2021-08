70-jährige Frau in Wohnung getötet: Polizei sucht Zeugen

Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Wilhelmshaven. Nach dem Fund einer leblosen Frau in ihrer Wohnung in Wilhelmshaven gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, befanden sich am Oberkörper der 70-Jährigen mehrere Schnitt- und Stichverletzungen. Die Obduktion der Leiche am Freitag habe ergeben, dass „eine Selbstbeibringung dieser Verletzungen mit einem hohen Ma