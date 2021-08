Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Goslar. Mehr als eine halbe Stunde lang ist ein 19 Jahre alter Autofahrer der Polizei im Landkreis Harz bis nach Goslar davongefahren.

An der Verfolgung waren am frühen Samstagmorgen sieben Einsatzwagen aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen beteiligt, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte.Demnach wollten Beamte den 19-Jährigen gegen 3.20 Uhr in Wernigerode kontrollieren