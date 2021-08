Ein Polizeiauto ist mit Blaulicht im Einsatz.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Oldenburg. Bei Kontrollen von sogenannten Autoposern in Oldenburg hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt.

Wie die Beamten am Samstag mitteilten, registrierten sie am Freitag 34 Verkehrsordnungswidrigkeiten. Polizei und Ordnungsamt überprüften insgesamt 37 Fahrzeuge und stellten unter anderem illegale technische Veränderungen an Fahrzeugen fest