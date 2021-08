Verwaiste Fahrräder sorgen für Probleme in Innenstädten

Ein Fahrrad ist mit einem bunten Zahlenschloss an einem Fahrradständer angeschlossen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Vergessen, verloren oder einfach nur illegal entsorgt - an vielen Orten in Niedersachsens Innenstädten stellen Fahrräder, die keinen Besitzer mehr haben, ein Problem dar. Die Städte müssen oft mehrmals im Jahr durchgreifen und sie verschrotten.

Abgestellte und danach einfach vergessene Fahrräder stellen oft ein Problem in den niedersächsischen Innenstädten dar. In Hannover haben Mitarbeiter der Stadtreinigung am Freitagmittag rund 180 ungenutzte Fahrräder weggeschmissen. „Besonder