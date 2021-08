Lange abgestellte Fahrräder kommen in den Schrott

Ein Fahrrad ist mit einem bunten Zahlenschloss an einem Fahrradständer angeschlossen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Rund 180 länger ungenutzt abgestellte Fahrräder sind am Freitag am Hauptbahnhof und in der Nordstadt von Hannover weggeschmissen worden.

Mitarbeiter der Stadtreinigung durchtrennten die Schlösser und warfen sie anschließend auf einen Müllwagen. Nicht nur offensichtlich schrottreife Räder, bei denen etwa die Reifen verbogen oder der Rahmen gebrochen war, wurden abtransportie