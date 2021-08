Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll".

Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Hamburg. Die Hamburger Zollfahndung ist dem Schmuggel von kiloweise Marihuana in Paketen auf die Spur gekommen.

Bei Kontrollen in Paketverteilzentren wurden Sendungen mit bis zu 2,5 Kilogramm Drogen gefunden, wie der Zoll am Freitag in Hamburg mitteilte. Insgesamt seien in den Paketen mehr als 23 Kilo Marihuana sichergestellt worden. Sie kamen aus S