2700 Seeleute aus aller Welt in Bremischen Häfen geimpft

Ein medizinischer Mitarbeiter impft eine Frau.

Jörg Carstensen/dpa/Symbolbild

Bremen. Gut sechs Wochen nach Beginn der mobilen Impfkampagne in den Bremischen Häfen sind bereits mehr als 2700 ausländische Seeleute gegen das Coronavirus geimpft worden.

In Bremen seien es über 500, in Bremerhaven rund 2200 Seeleute, sagte Lukas Fuhrmann, Sprecher der Bremer Gesundheitssenatorin.In Bremerhaven ist seit dem 12. Juli ein umgebauter Bus als mobile Impfstation unterwegs, der bis an die Kaje zu