In Schulter gestochen: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug.

Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Oetzen. Mit einem Küchenmesser soll ein 31-Jähriger in Oetzen im Landkreis Uelzen mehrfach auf einen anderen Mann eingestochen haben.

Das 32 Jahre alte Opfer sei dadurch schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der mutmaßliche Täter sei in der Nacht zu Donnerstag in der Wohnung seiner Ex-Partnerin vorbeigekommen. Beide hätten sich gestritten. Plötzlich