Wolfsburg. Die Wölfe dürfen sich in der Champions League auf attraktive, aber auch machbare Gegner freuen. Wolfsburg trifft in Gruppe G unter anderem auf den FC Sevilla. Vor dem ersten Königsklassen-Spiel des VfL seit 2016 stehen noch zwei Bundesliga-Partien auf dem Programm.

Der VfL Wolfsburg spielt in der Gruppenphase der Champions League gegen den OSC Lille, den FC Sevilla und RB Salzburg. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Istanbul. Die Niedersachsen treten bei ihrem ersten Auftritt in der Königsklasse