Brand in Pflanzenöl-Raffinerie auf Hafengelände an der Weser

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Brake (Unterweser). In einer Pflanzenöl-Raffinerie im Hafen in Brake (Landkreis Wesermarsch) hat es am Donnerstagmorgen gebrannt.

Niemand wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Brand direkt an der Weser verursachte starken, dunklen Rauch, der Schiffsverkehr wurde aber nicht beeinträchtigt. Die Raffinerie verarbeitet Pflanzenöle und hat auf dem Gelände viele T