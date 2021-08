Frau und Hund sterben nach schwerem Unfall in Neumarkhausen

Eine Frau ist mit ihrem Auto in Neumarkhausen am Mittwoch gegen mehrere Bäume geprallt.

Boris Roessler/dpa

Friesoythe. Eine Frau ist mit ihrem Auto in Neumarkhausen am Mittwoch gegen mehrere Bäume geprallt. Die Frau sowie ein Hund haben den Unfall nicht überlebt.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 42-jährige Frau aus Friesoythe am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr auf der Straße "Töpkes Höhe" aus Augustendorf kommend in Richtung Neumarkhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer R