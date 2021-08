Ein Fußballspieler spielt den Ball.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat in der 3.

Fußball-Liga den ersten Heimsieg der neuen Saison gefeiert. Gegen die Reserve von Borussia Dortmund gewann der Zweitliga-Absteiger am Mittwochabend mit 2:1 (1:1). In einer turbulenten Partie brachte Marc Heider die Gastgeber in der 14. Min