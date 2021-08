Ein Rettungswagen fährt über die Straße.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Hannover. Ein nicht angeleinter Hund hat in Hannover einen 74 Jahre alten Mann mit seinem Pedelec zu Fall gebracht.

Der Senior wurde bei dem Sturz schwer am Kopf verletzt und kam in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge war der Hund einer 55 Jahre alten Frau unvermittelt aus dem Gebüsch einer nahe gelegenen Hund