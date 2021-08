Das Marine-Segelschulschiff „Gorch Fock“ vor der Lürssen-Werft.

Lemwerder. Das Marineschulschiff „Gorch Fock“ wird nach der mehrjährigen, teuren Sanierung am 4. Oktober in seinen Heimathafen Kiel zurückkehren.

