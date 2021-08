Eine medizinische Mitarbeiterin hält einen Tupfer für einen Abstrich für einen Corona-Test in der Hand.

Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Fällen in Niedersachsen ist am Mittwoch auf 43,6 gestiegen.

So viele Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Am Dienstag lag die Kennziffer bei 41,6. Für die Bewertung der Corona-Lage in Niedersachsen ist die Inzidenz von diesem Mittwoch an eine von