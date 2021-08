Eine medizinische Mitarbeiterin hält einen Tupfer für einen Abstrich für einen Corona-Test in der Hand.

Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infizierten in Niedersachsen ist am Mittwoch auf 43,6 gestiegen.

So viele Infektionen pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Am Dienstag lag die Kennziffer noch bei 41,6.Für die Bewertung der Corona-Lage in Niedersachsen ist die Inzidenz seit Mittwoch aber nur noch eine v