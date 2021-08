Ein Rettungswagen steht vor der Rettungsstelle eines Klinikums.

Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Ein 55-Jähriger ist in Osnabrück von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, waren am Mittwochabend zunächst an einer Kreuzung zwei Wagen zusammengestoßen, offenbar weil einer der Fahrer die Vorfahrt missachtet hatte. Eines der Fahrzeuge erfasste dann den an dem Unfall unbeteiligten Fußgä