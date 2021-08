Hannovers Florent Muslija (l) jubelt nach zusammen mit Marvin Ducksch (r) über ein Tor.

Daniel Reinhardt/dpa

Bremen. Zweitligist Werder Bremen hat Angreifer Marvin Ducksch von Liga-Konkurrent Hannover 96 verpflichtet.

Der 27-Jährige hatte zuletzt zwei Jahre für die Niedersachsen gespielt. In der vergangenen Saison kam er in allen 34 Spielen in der 2. Bundesliga zum Einsatz und erzielte 16 Tore. Über die Ablösesumme sowie die Vertragsdauer gaben beide Ve