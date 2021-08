Maske auf und Daumen drücken: Kann das Corona-Strategie sein?

Das neue Schuljahr in Niedersachsen beginnt mit Masken- und Testpflicht. Wann Schulen geschlossen werden, bleibt vorerst offen.

Jens Büttner/dpa

Osnabrück. Ab Mittwoch gelten neue Corona-Regeln in Niedersachsen. Was aber passiert, wenn die Fallzahlen deutlich zunehmen, bleibt vorerst unklar. Dazu ein Kommentar.

Die Landesregierung in Niedersachsen hat also nach eigener Aussage keinen genauen Plan, was passiert, wenn sich die Corona-Situation im Land wieder zuspitzt. Dieses offenherzige Bekenntnis ist geradezu ungewohnt in dieser Langzeit-Krise. Do