Trainer Benjamin Eta vom Bremer SV schaut für ein Porträt in die Kamera.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/archivbild

Bremen. Trainer Benjamin Eta vom Bremer SV blickt voller Vorfreude auf das DFB-Pokalspiel seiner Mannschaft gegen den FC Bayern München.

„Das ist ein Highlight. Das wollen wir in vollen Zügen genießen“, sagte er am Dienstag. Angesprochen auf den Unterschied zwischen dem Alltag des Fünftligisten in der Bremen-Liga und dem Duell mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister sagte e