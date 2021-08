Ein Mann geht an den Solarzellen in einem Solarpark vorbei.

Ben Birchall/PA Wire/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Land Niedersachsen erleichtert den Bau von Solarparks auf Freiflächen.

Wie in anderen Bundesländern werden sogenannte benachteiligte Gebiete für Photovoltaik freigegeben. Das beschloss das Landeskabinett am Dienstag in Hannover. Gemeint sind schlecht nutzbare Ränder an Autobahnen oder auch ertragsschwache Ack