Eine Ringelnatter züngelt mit ihrer gespaltenen Zunge.

picture alliance / dpa/Symbolbild

Bodenfelde. Mit Fauchen und Scheinangriffen hat eine verirrte Ringelnatter sich gegen das Einfangen durch die Polizei in Bodenfelde (Kreis Northeim) gewehrt.

Die für Menschen harmlose Schlange war in die Gästetoilette eines Einfamilienhauses geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als Kletterhilfe hatte ein Stock an der Hauswand gedient, dann war sie durch ein gekipptes Fenster geschlüp