Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht am Dienstag in der Landespressekonferenz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Julian Stratenschulte

Hannover. In Niedersachsen soll am Mittwoch eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Die Landesregierung stellt die neuen Regeln am Dienstag ab 13 Uhr in einer Pressekonferenz vor, die Sie hier im Livestream verfolgen können.

In der Landespressekonferenz werden ab 13 Uhr voraussichtlich Ministerpräsident Stephan Weil auch Gesundheitsministerin Daniela Behrens, Kultusminister Grant Hendrik Tonne (alle SPD) sowie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sprechen