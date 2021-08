Jacken und Taschen hängen im Eingangsbereich in einem Kindergarten.

Hannover. Damit in Kitas gute Bedingungen herrschen, braucht es viel mehr Erzieher, als überhaupt in diesem Jahrzehnt ausgebildet werden könnten - so die Prognose einer Studie. In Niedersachsen wurde das Personal schon stark aufgestockt - doch reicht das?

Für eine kindgerechte Personalausstattung bei gleichzeitigem Kitaplatzausbau fehlen einer aktuellen Studie zufolge bis 2030 bundesweit mehr als 230.000 Erzieher und Erzieherinnen. Das geht aus am Dienstag vorgelegten Analysen der Bertelsman