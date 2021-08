Briefwahlstellen öffnen vielerorts in Niedersachsen

Muster von Stimmzettel.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover. Wer bei den Kommunal- und Bundestagswahlen per Brief abstimmen möchte, hat dafür vielerorts in Niedersachsen ab sofort verschiedene Möglichkeiten.

Viele Kommunen in Niedersachsen öffneten am Montag ihre Briefwahlstellen. Dort können die Bürgerinnen und Bürger ihre Wahlunterlagen beantragen, ihre Kreuzchen setzen und direkt in die Urne einwerfen. Sie können die Unterlagen aber auch mi