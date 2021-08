Starkregen: Keller und Tiefgaragen in Bakum vollgelaufen

Dunkle Wolken ziehen hinter Mohnblumen auf.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Bakum. Unwetterartiger Starkregen hat am Sonntagabend zu 20 Einsätzen der Feuerwehr in Bakum im Landkreis Vechta geführt.

„Vor allem Keller liefen mit Wasser voll, aber auch Tiefgaragen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen. Bis 1.30 Uhr seien die Feuerwehrkräfte hauptsächlich in Bakum im Einsatz gewesen, vereinzelt aber auch in den Stadtgebieten