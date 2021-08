Das Logo der Deutschen Bahn ist auf der Front eines ICE zu sehen.

Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Hannover. Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn sorgt für zahlreiche Zugausfälle und -verspätungen in Niedersachsen und Bremen.

Der Ausstand im Personenverkehr habe am frühen Montagmorgen begonnen, bestätigte ein Sprecher der GDL der Deutschen Presse-Agentur: „Pünktlich um zwei Uhr morgens sind wir in den Streik gegangen“.Zunächst sei die Lage an den Bahnhöfen ruhi