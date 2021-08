Eine Spritze wird vor den Schriftzug „Impfung“ gehalten.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hannover/Bremen. Ferienzeit bedeutet für manche Menschen impffreie Zeit. Dies macht sich jetzt in den niedersächsischen Arztpraxen bemerkbar.

Die Nachfrage nach Corona-Impfterminen in Arztpraxen in Niedersachsen ist seit Anfang August rückläufig. Das teilte die Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) in Hannover mit. Dies liege an der Urlaubszeit der Patienten und Praxen