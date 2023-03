Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife 24-Stunden-Streik legt Bremer Brauerei Beck & Co. still Von dpa | 15.03.2023, 17:18 Uhr

In der Tarifrunde für das Braugewerbe ist die Brauerei Beck & Co. in Bremen einmal rund um die Uhr bestreikt worden. „Es wird nicht produziert“, sagte Gewerkschaftssekretär Björn Bauer von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch. Der Ausstand in der Bremer Traditionsbrauerei (Markenname Beck's) hatte am Dienstagabend um 22.00 Uhr begonnen. Genau 24 Stunden später sollte die Nachtschicht den Betrieb wieder aufnehmen.