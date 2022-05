ILLUSTRATION - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Innenministerium 24-Stunden-Kontrollaktion: Polizei stellt 733 Verstöße fest Von dpa | 06.05.2022, 13:18 Uhr

Bei einer 24-stündigen Kontrollaktion im Straßenverkehr hat die Polizei in Niedersachsen 733 Verstöße festgestellt. Die länderübergreifende Aktion am Donnerstag sollte Verkehrsteilnehmer unter anderem auf die Gefahren von berauschtem Fahren aufmerksam machen, wie das Niedersächsische Innenministerium am Freitag mitteilte. In Niedersachsen führten rund 900 Polizisten 6913 Kontrollen an 195 Orten durch.