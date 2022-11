Autobahn Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr 2,4 Millionen Menschen pendeln in Niedersachsen zur Arbeit Von dpa | 08.11.2022, 12:48 Uhr

Pendeln ist oft nicht beliebt, aber verbreitet: Man wohnt auf dem Land, arbeitet jedoch in der Stadt. In Niedersachsen pendeln viele Menschen in die Landeshauptstadt Hannover. Aber nicht nur dorthin.