24-jähriger Verurteilter nach aufwendiger Suche festgenommen
15.06.2022, 12:41 Uhr

Weil er seiner Verhaftung nach einer Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Betrugs entgehen wollte, ist ein 24-Jähriger bei einer Kontrolle aus einem Zug Richtung Niederlande geflohen. Bundespolizisten kontrollierten den Mann und seinen ein Jahr jüngeren Begleiter am Dienstagabend im Bahnhof Bad Bentheim, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß. Ein Gericht hatte ihn zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt.