Heidekreis 24-Jähriger von Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt Von dpa | 10.05.2023, 16:21 Uhr

In Soltau im Heidekreis ist in der Nacht zum Mittwoch ein 24-Jähriger von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Mittlerweile schwebe der Mann nicht mehr in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der Mann war aus noch ungeklärter Ursache auf den Gleisen unterwegs, als der Zug in der Nähe des Bahnübergangs Drögenheide mit rund 100 Kilometern pro Stunde in seine Richtung fuhr. Er soll laut Polizei noch versucht haben, das Gleis zu verlassen, wurde aber trotz der vom Zugfahrer eingeleiteten Schnellbremsung erfasst und zur Seite geschleudert.