Salzgitter 24-Jähriger stirbt auf Werksgelände: Ursache unklar Von dpa | 25.08.2023, 13:43 Uhr | Update vor 30 Min.

Ein 24-Jähriger ist in seinem Auto auf einem Werksgelände in Salzgitter gestorben. Ein Zeuge habe am späten Mittwochabend die Rettungskräfte alarmiert, weil er das Auto gesehen hatte, das in einem Graben neben einer Betriebsstraße zum Stehen gekommen war, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Notarzt konnte trotz Reanimationsversuchen nur noch den Tod des 24-Jährigen feststellen, der sich berechtigt auf dem Betriebsgelände befunden hatte.